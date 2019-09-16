В Курортном районе закрывают движение транспорта с 17 сентября

Ограничения движения в Курортном районе Петербурга введут 17 и 18 сентября по причине работ по прокладке водопровода.

Во вторник, 17 сентября, в Курортном районе вступят в силу дорожные ограничения по причине раот по прокладке водопровода. В частности, с 17 сентября по 30 апреля следующего года перекроют направление движения транспорта по Приморскому шоссе в поселке Солнечное на участке от Зеленогорского шоссе к Луговой улице, На участке Вокзальной улицы от Приморского шоссе к Зеленогорскому шоссе, на участке Нагорной улицы от Зеленогорского шоссе к Приморском шоссе, а также на участке Вокзальной улицы от улицы Репина к Зеленогорскому шоссе в поселке Репино. Об этом сообщают в ГАТИ Петербурга.

Также, из-за работ по прокладке инженерных сетей с 18 по 23 сентября будет перекрыт участок Аэродромной улицы в створе Коломяжского проспекта в Приморском районе Петербурга.

Ранее GazetaSPb сообщала, что на «Нарве» в течение года будет ограничено движение.