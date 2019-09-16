В Петербурге задерживают электрички из-за визита Медведева

В связи с приездом в Павловский дворец премьер-министра Дмитрий Медведева и премьером Госсовета КНР Ли Кэцяна, в Петербург опоздали несколько электричек.

Вечером 16 сентября Дмитрий Медведев с Ли Кэцяном прибыли на ужин в Павловский дворец. Предполагается, что именно по этой причине задерживается ряд электричек в сторону Петербурга.

Так, электропоезд №6370 должен был сделать остановку в Павловске в половине девятого, но все еще стоит в пригороде. Электричка № 6066 опоздала на полчаса на станцию Царское село.

Электропоезд №6376 застрял на 15 минут под Антропшино, он проехал Павловск только в 21:12. Электричка №6280 выехала из Поселка с десятиминутным опозданием в девять часов вечера.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Московский район стоит в пробках из-за приезда Медведева. Пробки на Московском проспекте, а также на всех прилегающих к нему улицам на пути от Пулково к центру города, предположительно, связаны с приездом в Северную столицу Медведева и его китайского коллеги.