Джеки Чан извинился перед фанатами на русском языке

Джеки Чан извинился перед фанатами на русском языке
Джеки Чан. Фото: кадр из фильма "Час пик 3"

Китайский актер и режиссер Джеки Чан принес извинения свои поклонникам из России, за его отсутствие на премьере фильма «Тайна печати дракона» в Москве.

Джеки Чан записал видеоролик, в котором на русском языке попросил у фанатов прощение за свое отсутствие на премьере «Тайны печати дракона», а также признался им в любви.Он объяснил в видеообращение, что по некоторым причинам он не смог прилететь на встречу в России.

Также Чан попросил прощения на русском языке. «Разрешите мне сказать по-русски: прошу прощения!» — сказал актер.

Видеоролик с обращением к поклонникам опубликовал телеканал CGTV. Помимо извинений и признания в любви, Чан поздравил россиян с 70-летним юбилеем установления дипломатических отношений между КНР и Россией.

Ранее GazetaSPb сообщала, что российская компания требует от Шварценеггера и Джеки Чана 216 млн рублей.

джеки чан русский язык фанаты
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Джеки Чан извинился перед фанатами на русском языке
Власти Крыма могут дать региону второе название
МЧС предупреждает о надвигающихся на Петербург заморозках
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Интуристы с электронными визами не могут попасть в Петербург
В Петербурге в 2020 году начнут строить Широтную магистраль скоростного движения
Захарова назвала фантастикой сообщения о шпионаже россиян за ФБР
В Петербурге задерживают электрички из-за визита Медведева