Джеки Чан извинился перед фанатами на русском языке

Китайский актер и режиссер Джеки Чан принес извинения свои поклонникам из России, за его отсутствие на премьере фильма «Тайна печати дракона» в Москве.

Джеки Чан записал видеоролик, в котором на русском языке попросил у фанатов прощение за свое отсутствие на премьере «Тайны печати дракона», а также признался им в любви.Он объяснил в видеообращение, что по некоторым причинам он не смог прилететь на встречу в России.

Также Чан попросил прощения на русском языке. «Разрешите мне сказать по-русски: прошу прощения!» — сказал актер.

Видеоролик с обращением к поклонникам опубликовал телеканал CGTV. Помимо извинений и признания в любви, Чан поздравил россиян с 70-летним юбилеем установления дипломатических отношений между КНР и Россией.

Ранее GazetaSPb сообщала, что российская компания требует от Шварценеггера и Джеки Чана 216 млн рублей.