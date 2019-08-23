Российская компания требует от Шварценеггера и Джеки Чана 216 млн рублей

Российская компания требует от Шварценеггера и Джеки Чана 216 млн рублей
С актеров и компании хотят взыскать 216 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Актеры снялись в сиквеле фильма «Вий 3D», кассовые сборы пока оставляют желать лучшего.

Об этом стало известно сегодня, 23 августа. Обо всем сообщают «Ведомости», ссылаясь на собственные источники. Иск в суд подан не только на популярных актеров, но также на China Film Group. Российская стороне недовольна провальным прокатом фильма «Тайна печати дракона» в Китае. ФРГ финансировала картину, но при таких кассовых сборах вряд ли получит с нее доход.

Продюсер Алексей Петрухин заявил, что деньг выделял Фонд кино, поэтому разбирательства считает необоснованными. На данный момент на фильме удалось заработать около двух миллионов долларов. В России сиквел «Вия» можно будет увидеть только в сентябре.

Судя по официальным данным, на «Тайну печати дракона» потратили 49 миллионов долларов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что твиттер пожаловался в Верховный суд на штраф РКН в 3 тыс. рублей.

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