Твиттер пожаловался в Верховный суд на штраф РКН в 3 тыс. рублей

"Твиттер" не предоставил информацию по запросу РКН, за это компанию оштрафовали на 3 тысячи рублей.

"Твиттер" не предоставил информацию по запросу РКН, за это компанию оштрафовали на 3 тысячи рублей.

Роскомнадзор оштрафовал микроблог на 3 тысячи рублей за отказ в передаче сведений о локализации персональных данных жителей России.

Социальная сеть «Твиттер» через адвоката подала жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выписанный ей штраф в размере 3 тысяч рублей за непередачу РКН сведений о локализации данных граждан РФ. Об этом пишет «Коммерсант».

Юристы, которые представляли соцсеть в суде, настаивали, что российское законодательство неприменимо к иностранной компании.

При этом известно, что компания в принципе не хранит персональных данных.

«Твиттер» подал жалобу в ВС на постановление от 5 апреля текущего года, тогда суд признал компанию виновным в нарушении статьи «Непредставление сведений». Суд пришел к выводу, что «Твиттер» не предоставил информацию по запросу РКН и постановил оштрафовать компанию на 3 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что CNN оштрафован на 200 тысяч рублей за слишком громкую рекламу.