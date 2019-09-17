Количество визитов иностранных туристов в Россию увеличилось на 4%

Количество визитов иностранных туристов в Россию увеличилось на 4%
Одним из самых бюджетных направлений в Северную столицу оказался Бургас. Средняя стоимость рейсов - 10,3 тысячи рублей. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Значительный рост бронирований полетов в Россию, совершенных иностранцами, зафиксирован в промежутке с января по август 2019 года. В 2018 году авиабилетов было на 4% меньше.

Такие результаты продемонстрировали данные сервиса Biletix. Наибольшая часть туристов, конечно, посещает столицу Россию. Например, рост бронирования авиабилетов рейса Прага-Москва составил 112,5%. За ним с большим отставанием следует направление Прага-Санкт-Петербург. В Северную столицу стали летать чаще на 62%, что является внушительным показателем.

На Петербург приходится 12% всех авиабилетов, бронируемых иностранными туристами при путешествии в Россию. Опережает город на Неве только Москва — на нее приходится 15% всех броней.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что иностранные туристы могут столкнуться со сложностями при въезде в Петербург по электронным визам.

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