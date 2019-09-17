Россия обыграла Финляндию на Чемпионате Европы по волейболу

Сборная России одержала победу над сборной Финляндии со счетом 3:0.

Четвертый тур ЧЕ по волейболу завершился для российских спортсменов очередной победой. Соперниками сборной в этот раз были финские волейболисты.

Наибольшую результативность показал Виктор Полетаев, набравший 19 очков. Строчкой ниже — Дмитрий Волков с показателем в 15 очков.

Это уже четвертый выигрыш подряд, ранее российская сборная играла с Турцией, Белоруссией и Северной Македонии. Предстоящий матч ожидается со сборной Словении, он пройдет 18 сентября.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов впервые вместе примут участие в проходящем сейчас в Петербурге турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов St. Petersburg Open. Соревнования будут длиться до 22 сентября.