Россия обыграла Финляндию на Чемпионате Европы по волейболу

Россия обыграла Финляндию на Чемпионате Европы по волейболу
18 сентября состоится заключительный матч группового этапа. Фото: https://pixabay.com/

Сборная России одержала победу над сборной Финляндии со счетом 3:0.

Четвертый тур ЧЕ по волейболу завершился для российских спортсменов очередной победой. Соперниками сборной в этот раз были финские волейболисты.

Наибольшую результативность показал Виктор Полетаев, набравший 19 очков. Строчкой ниже — Дмитрий Волков с показателем в 15 очков.

Это уже четвертый выигрыш подряд, ранее российская сборная играла с Турцией, Белоруссией и Северной Македонии. Предстоящий матч ожидается со сборной Словении, он пройдет 18 сентября.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов впервые вместе примут участие в проходящем сейчас в Петербурге турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов St. Petersburg Open. Соревнования будут длиться до 22 сентября.

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