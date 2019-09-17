Самолет из Петербурга в Москву задержался на семь часов

Самолет авиакомпании S7, выполняющий рейс из Петербурга в Москву, 17 сентября вылетит с опозданием. Об этом информирует онлайн-табло аэропорта Пулково.

Покинуть Петербург самолет должен был в 5:20 утра. Однако затем отправление перенесли почти на семь часов. Новое время вылета — 12:10.

Это не единственный рейс в Москву, который задерживается. С опозданием Пулково покинет самолет S7. Его время отправления изменилось с 8:10 на 8:45.

Помимо этого, рейс в столицу задерживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Вылететь из Петербурга воздушное судно должно было в 10:15. Теперь время вылета, согласно данным онлайн-табло Пулково — 11:25.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что накануне, 16 сентября, над Пулково кружили около десяти лайнеров. Причины по которым самолеты не могли приземлиться, неизвестны. Но, примечательно, что это совпало с прибытием в Петербург спецборта «Россия», на котором обычно летают первые лица государства.