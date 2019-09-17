За нескромное селфи в «шоколадной» ванне чиновнице грозит увольнение

За нескромное селфи в &#171;шоколадной&#187; ванне чиновнице грозит увольнение
Светлана Опенышева. Фото: Правительство Ульяновской области

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов пригрозил увольнением своему советнику по IT-сфере 55-летней Светлане Опенышевой. Чиновница поделилась селфи в «шоколадной» ванне.

В отношении Опенышевой будет проведена служебная проверка. Об этом глава региона заявил на аппаратном совещании. Поведении чиновницы он назвал нескромным и заявил, что подобные действия будут пресекаться.

«Нужно жить более скромно. Когда говорим об открытости, это не значит показывать белье, а значит реагировать на проблемы», — приводит слова Морозова «Улпресса».

По данным издания, Светлана Опенышева проводила отпуск в Азербайджане. В своем Instagram она поделилась фотографией, сделанной во время приема нафталиновой ванны. «Много шоколада не бывает», — написала чиновница.

На фото была видна голова женщины, выглядывающей из ванной. Сейчас доступ к странице Опенышевой в Instagram закрыт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге во время проверки прокуратуры уволилась служащая муниципального округа “Невская застава”. У чиновницы обнаружили не внесенные в сведения о доходах полмиллиона рублей.

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