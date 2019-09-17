Россиянам упростят правила ухода в отпуск цифровизацией

Принятие законопроекта может продлиться до нового года. Фото: pixabay.com

Принятие законопроекта может продлиться до нового года. Фото: pixabay.com

Заявление об отпуске будет подаваться в новом формате. Россияне смогут сделать это в электронно.

Нововведения должны были войти в силу с начала октября. Однако документ, внесенный в Госдуму в конце июля, до сих пор не прошел первое чтение.

Проект поспособствует закреплению в Трудовом кодексе цифровизации трудовых отношений. Стороны трудового договора смогли бы передавать сообщения как лично, так и направлять документ по почте или с помощью Сети.

Как сообщили «РИА Новости», в настоящее время курс на цифровизацию в стране будет продолжаться и уже активно входит в работу. Авторы проекта не отрицают, что его принятие может продлиться до нового года.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что с октября правила ухода в отпуск должны были поменяться.