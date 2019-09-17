«Глобус тревел» оставила туристов из Гатчины без денег и отпуска

&#171;Глобус тревел&#187; оставила туристов из Гатчины без денег и отпуска
Одну из жительниц Гатчинского района турфирма обманула на 112 тысяч рублей. Фото: https://pixabay.com/

Обманутых туристов насчитали более десяти человек. Люди выразили свое негодование в группе в социальной сети «Вконтакте», посвященной Гатчинскому району.

Турфирма «Глобус тревел» занимала офис в торгово-развлекательном комплексе «Cubus», который находится в доме №15 по Пушкинскому шоссе. Как сообщает газета «Гатчинская правда», к 1 сентября в полиции находилось уже два заявления о мошенничестве, в которых в качестве обвиняемого фигурировала уже известная нам «Глобус тревел».

В отношении туристической фирмы уже возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге одну из управляющих компаний Калининского района проверила прокуратура, поскольку с нового владельца квартиры хотели взыскать долги предыдущего хозяина в размере ста восьмидесяти тысяч рублей.

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