«Глобус тревел» оставила туристов из Гатчины без денег и отпуска

Обманутых туристов насчитали более десяти человек. Люди выразили свое негодование в группе в социальной сети «Вконтакте», посвященной Гатчинскому району.

Турфирма «Глобус тревел» занимала офис в торгово-развлекательном комплексе «Cubus», который находится в доме №15 по Пушкинскому шоссе. Как сообщает газета «Гатчинская правда», к 1 сентября в полиции находилось уже два заявления о мошенничестве, в которых в качестве обвиняемого фигурировала уже известная нам «Глобус тревел».

В отношении туристической фирмы уже возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге одну из управляющих компаний Калининского района проверила прокуратура, поскольку с нового владельца квартиры хотели взыскать долги предыдущего хозяина в размере ста восьмидесяти тысяч рублей.