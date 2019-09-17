В Ленобласти перевыполнили план по зерну

Вместе с зерновыми с полей сейчас убирают урожай картофеля и овощей. Фото: https://pixabay.com/

Вместе с зерновыми с полей сейчас убирают урожай картофеля и овощей. Фото: https://pixabay.com/

При установленном плане в 131,8 тысяч тонн предприятия уже собрали 133 тысячи тонн зерновых, хотя обработано только 90% площадей.

Средняя урожайность в Ленинградской области на 40% выше, чем в среднем по стране, и составляет 39,2 ц/га, сообщают в пресс-службе правительства Ленобласти. Это поможет, в том числе, обеспечить продовольствием сельскохозяйственных животных, что способствует адекватному ценообразованию на мясо и молочные изделия.

По словам председателя комитета агропромышленного комплекса Олега Малащенко, основой стабильности на рынке продовольствия является непосредственно качественный урожай зерновых.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что Россельхознадзор не пропустил 149 кг молочной продукции из Белоруссии, поскольку продукция не имела ветеринарно-сопроводительных документов.