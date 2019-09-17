Петербуржец отобрал у 87-летней пенсионерки сумку с 1,5 тыс. наличными

В Красногвардейском районе Петербурга неизвестный отобрал у пожилой женщины сумку. Инцидент произошел в понедельник, 16 сентября, у дома №1 на улице Крюкова.

В отдел полиции обратилась 87-летняя петербурженка. Неизвестный мужчина утром открыто похитил у нее сумку, в которой находился кошелек с денежными средствами в сумме 1,5 тысячи рублей и мобильный телефон «Самсунг», который женщина оценила в 2 тыс. рублей.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося и занимаются розыском злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в Петербурге разогнали сходку воров в законе. Инцидент произошел в одном из баров города.