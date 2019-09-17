Чиновники снесли террасу у сигарного клуба на Малой Морской

Металлическую террасу с витражным остеклением площадью 17 кв. метров снесли в Адмиралтейском районе Петербурга. Конструкция примыкала к сигарному клубу на Малой Морской, 11.

Пользователь помещения, ООО «Карибские острова», незаконно установил террасу на лето, сообщает комитет по контролю за имуществом (ККИ). Ведомство выдало ему уведомление о добровольном освобождении участка. Однако в указанный срок терраса снесена не была.

Разбирать конструкцию пришлось силами ККИ. Представители комитета нагрянули на участок 16 сентября и демонтировали террасу.

Помимо этого, сотрудники ККИ снесли летнее кафе на улице Грибакиных 27/6. Пользователем участка числится ООО «Балт-триумф». Под снос также попали столы и стулья у кафе «Чайный дом» на улице Рубинштейна, 24 и летнее кафе ООО «Котлета» на Малом проспекте П.С., 66/32.

Всего было изъято 30 единиц уличной мебели. В том числе столы, стулья и зонты.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ККИ выселил шиномонтаж с улицы Фучика.