В Москве женщина сбросила двоих детей с моста

В Москве женщина сбросила двоих детей с моста
Является ли злоумышленница матерью детей, не уточняется. Фото: https://pixabay.com/

Оказавшись на мосту на проспекте Защитников, женщина перебросила через парапет двух трехлетних детей, а затем попыталась прыгнуть за ними сама. Её остановили и забрали в психиатрическую лечебницу.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 сентября. Жительница столицы вероятно пыталась убить двух своих малолетних детей, сбросив их с моста. Однако дети упали на сухой участок. Когда женщина решила спрыгнуть к ним, ей воспрепятствовали прохожие.

Дети, к счастью, остались в живых и на данный момент находятся в медицинском учреждении, где получают необходимую помощь. Женщина, по информации РИА Новости, находится в одной из психиатрических лечебниц. В её отношении возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, как в Башкирии маленький ребенок почти неделю провел один в квартире с телом своей матери.

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