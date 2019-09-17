В Москве женщина сбросила двоих детей с моста

Оказавшись на мосту на проспекте Защитников, женщина перебросила через парапет двух трехлетних детей, а затем попыталась прыгнуть за ними сама. Её остановили и забрали в психиатрическую лечебницу.

Трагедия произошла в ночь с 16 на 17 сентября. Жительница столицы вероятно пыталась убить двух своих малолетних детей, сбросив их с моста. Однако дети упали на сухой участок. Когда женщина решила спрыгнуть к ним, ей воспрепятствовали прохожие.

Дети, к счастью, остались в живых и на данный момент находятся в медицинском учреждении, где получают необходимую помощь. Женщина, по информации РИА Новости, находится в одной из психиатрических лечебниц. В её отношении возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, как в Башкирии маленький ребенок почти неделю провел один в квартире с телом своей матери.