На выставке «Нева 2019» представили российский бесшумный катамаран

На выставке &#171;Нева 2019&#187; представили российский бесшумный катамаран
В Петербурге проходит Международная выставка и конференция "Нева 2019". Фото: nevainter.com

В Петербурге 17 сентября открылась 15-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019».

В этом году участниками выставки стали 646 иностранных и российских компаний из 30 стран, сообщает Администрация Петербурга.

В Экспофоруме представлены стенды с разработками в сферах судостроения и эксплуатации судов, а также добычи минерально-сырьевых ресурсов со дна океана.

От Петербурга на выставке презентовали первый российский электрический пассажирский бесшумный катамаран. Разработано судно было НПК Морсвязьавтоматика. Катер развивает скорость до восьми узлов и работает за счет высокоэнергетических батарей.

«Такое судно можно использовать в качестве альтернативы пассажирским теплоходам на отдельных прогулочных маршрутах», — отметил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Северной верфи в Петербурге заложили третий траулер проекта 170701 «Капитан Осташков».

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