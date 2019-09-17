На выставке «Нева 2019» представили российский бесшумный катамаран

В Петербурге 17 сентября открылась 15-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева 2019».
В этом году участниками выставки стали 646 иностранных и российских компаний из 30 стран, сообщает Администрация Петербурга.
В Экспофоруме представлены стенды с разработками в сферах судостроения и эксплуатации судов, а также добычи минерально-сырьевых ресурсов со дна океана.
От Петербурга на выставке презентовали первый российский электрический пассажирский бесшумный катамаран. Разработано судно было НПК Морсвязьавтоматика. Катер развивает скорость до восьми узлов и работает за счет высокоэнергетических батарей.
«Такое судно можно использовать в качестве альтернативы пассажирским теплоходам на отдельных прогулочных маршрутах», — отметил избранный губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Северной верфи в Петербурге заложили третий траулер проекта 170701 «Капитан Осташков».