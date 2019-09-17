Петербурженка передала осужденному в колонию конфеты с начинкой из СИМ-карт

Одному из осужденных исправительной колонии №3 УФСИН передали конфеты с необычной начинкой. При проверке сотрудники обнаружили в них спрятанные СИМ-карты.

Девушка передала заключенному крупную партию упакованных конфеты, в которых было спрятано 23 СИМ-карты.

Как сообщили в УФСИН РФ по Петербургу и Ленобласти, карты были от разных сотовых операторов.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что заключенные переедут на стройки и заводы Северной столицы. Это связано с нововведением в законодательстве. Теперь при заводах и стройплощадках можно открывать филиалы колоний-поселений, где будут трудиться осужденные.