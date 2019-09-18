Рэп-баттлы могут стать видом спорта

Рэп-баттлы могут стать видом спорта
Мнение министра спорта Павла Колобкова по данному вопросу пока неизвестно. Фото: https://pixabay.com

Предложение сделать хип-хоп соревнования видом спорта внес депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, направив его министру спорта Павлу Колобкову.

Веским аргументом для признания баттлов официальным видом спорта, по мнению депутата, стала схожесть творчества современных рэп-исполнителей с поэтами Серебрянного века, в частности, акмеистами. Также Власов отмечает, что нынешнее хип-хоп сообщество схоже с литературными обществами времен Российской империи.

Главным аргументом является то, что в ходе соревнований, по мнению автора предложения, исполнители раскрывают всю глубину и красоту русского языка. Именно поэтому данное начинание нуждается в официальном признании и поддержке, как сообщает РИА Новости. Также, по словам депутата, это благоприятно скажется на бюджете государства, поскольку расширит возможности его пополнения за счет «спонсорских соглашений».

Ранее GazetaSPb сообщала от том, что рэпер Серега рассказал о намерении получить гражданство Украины.

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