На Косыгина автомобили собрали «паровоз»

На проспекте Косыгина произошло ДТП, участниками которого стали сразу три автомобиля. Прохожие запечатлели «паровоз».

Авария случилась утром 18 сентября в Красногвардейском районе Петербурга. Два легковых автомобиля и один кроссовер «собрали» друг друга сразу после светофора.

Об инциденте рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». «Опять тройка!» — такой комментарий к фото дает возможность понять, что для жителей района это обычный случай. Однако затрудненное дорожное движение, вызванное происшествием, не радует обладателей личного транспорта.

О пострадавших информации не поступало, судя по снимкам, авария не причинила вреда здоровью автомобилистов.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о столкновении двух иномарок на перекрестке Долгоозерной улицы и проспекта Королёва.