В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве на Московском

Задержанный — молодой человек 18-ти лет, подозревающийся в убийстве безработного, которое произошло н Московском проспекте.

Во вторник, 17 сентября, у дом №216 по Московскому проспекту был убит безработный. В ходе установления обстоятельств случившегося сотрудниками оперативного подразделения был задержан восемнадцатилетний молодой человек, которого подозревают в совершенном убийстве.

По предварительной версии, между мужчинами завязалась драка, которая привела к кровопролитию и гибели одного из них. Причина конфликта не озвучивается.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о покушении на убийство по национальным мотивам, которое произошло в Петербурге. Двое жителей столицы намеревались убить гражданина Узбекистана, мотивируя это неприязнью к его национальности. К счастью, мужчина остался жив.