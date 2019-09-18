У пожилой жительницы Курортного района похитили 300 тысяч рублей

Пенсионерка в тот же день обратилась с заявлением полицию. Фото: pixabay

Пенсионерка в тот же день обратилась с заявлением полицию. Фото: pixabay

Правоохранительные органы Курортного района проводят проверку по факту хищения крупной денежной суммы у пенсионерки.

Все произошло около полудня во вторник, 17 сентября. В этот день, по словам 90-летней потерпевшей, к ней в квартиру постучались неизвестные мужчина и женщина и представились работниками социальной службы. Зайдя в ее квартиру под видом оказания социальных услуг злоумышленники похитили 300 тысяч рублей и банковскую карту. Пенсионерка в тот же день обратилась с заявлением полицию.

По факту произошедшего проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мошенницы похитили 126 тысяч у старушки в Красносельском районе. Правоохранительные органы Красносельского района разыскивают мошенниц, обманным путем похитивших крупную сумму денег у пожилой петербурженки.