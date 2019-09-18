«Вафельная» разметка появилась на трех перекрестках в Петербурге

&#171;Вафельная&#187; разметка появилась на трех перекрестках в Петербурге
Камеры будут наблюдать за нарушителями. Фото: КРТИ

Три петербургских перекрестках обзавелись новой «вафельной» разметкой. Полный цикл работы должны завершить до конца месяца.

Разметкой 1.26, известной в народе как «вафельница», обзавелся перекресток Светлановского проспекта с улицей Орбели. Также новую разметку нанесли на перекресток Пискаревского проспекта и Полюстровского проспекта. Еще одна «вафельница появилась на пересечении Богатырского проспекта с Коломяжским проспектом.

Места для нанесения разметки были выбраны Дирекцией по организации дорожного движения совместно с УГИБДД. Адреса выбирали в связи с загруженностью перекрестков и наличием на них камер видеонаблюдения.

«Вафельная» разметка необходима на перекрестках для увеличения пропускной способности дорог в городе, уменьшения конфликтных случаев на пересечениях улиц и повышения культуры вождения у автомобилистов.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге появилась третья вафельная разметка.

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