В Петербурге появилась третья вафельная разметка

Горожане считают, что выбрали не самое удачное, но в целом остались довольны.

Об этом стало известно сегодня, 15 сентября. Фотографии опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Приморский район». Местные жители обсудили появление вафельной разметки на углу Коломяжского и Богатырского проспектов. Она нужна для того, чтобы регулировать пробки – автомобилисты не должны выезжать за ее пределы во время большого скопления машин. Далеко не все пользователи согласились с выбором места – некоторые уверяют, что лучше бы она появилась на перекрестке Коломяжского и Испытателей. Возможно, местные власти прислушаются к просьбам жителей.

Напоминаем, что две другие вафельные разметки появились на углу Светлановского проспекта и улицы Орбели и в Кудрово. К слову, в скором времени их могут начать рисовать цветом хамелеон.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что новая разметка запретит машинам парковаться перед переходами.