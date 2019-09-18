На Ленинском проспекте ребенка зажало дверями троллейбуса

Девочка заходила в троллейбус вместе с мамой, когда двери внезапно захлопнулись.

О случившемся сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Инцидент произошел в Кировском районе города, утром 18 сентября. Свидетели, стоявшие на остановке общественного транспорта наблюдали ребенка, вместе с мамой заходящего в троллейбус.

Девочка не успела «вырваться» из дверей и её прижало. О состоянии здоровья ребенка пока ничего не известно.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Наставников. Женщина, находящаяся за рулем автомобиля, пыталась припарковаться во дворе дома, однако в какой-то момент не справилась с управлением и резко нажала на газ. В результате чего автомобиль со всей скорости въехал в стену стоявшего рядом здания. К счастью, никто не пострадал.