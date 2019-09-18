Вылет из Петербурга в Салоники задержали более чем на 10 часов

Длительная задержка вылета связана с технической неисправностью самолета, на котором должен был совершаться рейс.

Пассажиры авиакомпании «Ямал» вынуждены провести в аэропорту Пулково более десяти часов в ожидании резервного самолета. Их рейс в Салоники, по расписанию отправляющийся в 4:40, перенесен на дневное время 15:40. Причиной такого изменения стала обнаруженная неисправность борта.

В связи с произошедшим прокуратура начала проверку действия авиакомпании относительно соблюдения прав пассажиров в подобных ситуациях. «Ямал» обеспечил пострадавших путешественников едой и горячими напитками. Как сообщают в пресс-службе транспортной прокуратуры СЗФО, результаты проверки проконтролируются ведомством.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb писала о задержке рейса из Петербурга в Анталью на семь часов.