«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» объединились

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Владельцы не планируют создавать общий бренд. Фото: pixabay.com

Компании «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» стали частью одного холдинга. Новая компания будет одним из крупнейших ретейлеров на рынке.

Как сообщили на сайте одного из алкомаркетов, в настоящее время все компании принадлежат «ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед», основанной в мае настоящего года. Теперь весь розничный бизнес сетей принадлежит трем главным акционерам.

Отмечается также, что владельцы не планируют создавать общий бренд, ведь у каждого канала есть своя покупательская уникальность.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в офис «Красное и Белое» приходила налоговая с проверкой. Поводом для визита в офис Челябинска стала необходимость подтвердить деловые связи.

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