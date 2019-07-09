Налоговая и ФСБ проверили офис «Красное & Белое»

Правоохранители и представители налоговой 9 июля пришли с проверкой в офис торговой алкосети «Красное & Белое» в Челябинске.

Поводом для визита силовиков стала необходимость подтвердить деловые свзи между компанией и одним из контрагентов.

«Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию мы немедленно предоставляем», — приводит слова представителя «Красного & Белого» РИА Новости.

Напомним, что правоохранители не первый раз приходят в «Красное & Белое». В декабре ФНС, ФСБ и ОМОН наведались с обыском на склады и в офис компании. Её подозревали в обороте контрафакта и неуплате налогов. Подозрения не подтвердились.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что сеть алкомаркетов «Красное & Белое» по итогам 2018 года вошла в десятку торговых сетей страны, обогнав «М.Видео», DNS и «О’кей».