Пожилая петербурженка погибла при прорыве кипятка в квартире

В момент прорыва трубы с кипятком в квартире находилась только погибшая. Фото: pixabay

В момент прорыва трубы с кипятком в квартире находилась только погибшая. Фото: pixabay

Пенсионерка скончалась во время коммунальной аварии в жилом доме в Невском районе Петербурга. Она погибла от множественных ожогов из-за прорыва рубы с горячей водой.

Все случилось вечером 17 сентября в одном из многоквартирных домов по улице Караваевской в Невском районе. Согласно данным правоохранительных органов, тело 85-летней женщины на полу кухни обнаружила ее дочь.

Женщина рассказала, что ушла из дома всего на час, а когда вернулась, увидела, что квартира затоплена горячей водой. В момент прорыва трубы с кипятком в квартире находилась только погибшая. Причиной смерти, предположительно, стал ожог значительной части тела пострадавшей.

Сейчас на месте происшествия проводится проверка, устанавливаются все причины инцидента. По результатам проделанной работы будет вынесено процессуальное решение.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге 10 этажей нового дома залило кипятком.