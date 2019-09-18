В библиотеке на Кронштадтской могут запустить компьютерные курсы для пожилых людей

В Кировском районе Петербурга откроется библиотека №3, в которой завершился капитальный ремонт. Торжественная церемония состоится уже завтра, 19 сентября, в 11:00.

Библиотека расположена улице Кронштадтской, 20. Новое здание расширило круг своих возможностей. Так, в библиотеке появилось новое фойе, где будут проводиться выставки работ читателей, организованы экспозиции городских музеев и другие мероприятия.

Кроме того в здании оборудовали компьютерный зал, где петербуржцы смогут пользоваться интернетом и и получать доступ к электронным ресурсам библиотек всего города. В ближайшее время планируется запустить в библиотеке бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей.

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. В здании расширены дверные проходы, установлены специальные подъемники, информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии библиотеки им. Ленина на Петроградской.