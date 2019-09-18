В библиотеке на Кронштадтской могут запустить компьютерные курсы для пожилых людей

В библиотеке на Кронштадтской могут запустить компьютерные курсы для пожилых людей
Церемония открытия состоится в четверг. Фото: pixabay.com

В Кировском районе Петербурга откроется библиотека №3, в которой завершился капитальный ремонт. Торжественная церемония состоится уже завтра, 19 сентября, в 11:00.

Библиотека расположена улице Кронштадтской, 20. Новое здание расширило круг своих возможностей. Так, в библиотеке появилось новое фойе, где будут проводиться выставки работ читателей, организованы экспозиции городских музеев и другие мероприятия.

Кроме того в здании оборудовали компьютерный зал, где петербуржцы смогут пользоваться интернетом и и получать доступ к электронным ресурсам библиотек всего города. В ближайшее время планируется запустить в библиотеке бесплатные курсы компьютерной грамотности для пожилых людей.

Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. В здании расширены дверные проходы, установлены специальные подъемники, информационные таблички продублированы шрифтом Брайля.

Ранее в GazetaSPb сообщали об открытии библиотеки им. Ленина на Петроградской.

библиотека капитальный ремонт новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые Петербурга выяснили, чем нюхают бабочки
Водителя обязали выплатить миллион после смерти пешехода на Одоевской
Количество предзаказов 11 бьет прошлогодние рекорды
Матвиенко поздравила Беглова с должностью губернатора
Работников не защитили от опасностей на территории бывшей фабрики в Петербурге
В библиотеке на Кронштадтской могут запустить компьютерные курсы для ...
На Петроградке семь коммерческих маршрутов заменят социальными
Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен скончался