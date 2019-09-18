В Ленобласти прошел первый бизнес-форум «Балтика-Китай»

На форуме собрались более 250 представителей разных отраслей из разных стран. Фото: https://pixabay.com/

На форуме собрались более 250 представителей разных отраслей из разных стран. Фото: https://pixabay.com/

По итогам 2018 года КНР, Германия и Финляндия стали наиболее крупные инвесторы экономики Ленобласти. Именно это определило тематику бизнес-форума.

Благодаря выгодному расположению, область активно участвует в экспорте и импорте товаров российского рынка, а также занимается их производством как для западного, так и для азиатского рынков.

Это способствует росту вложений иностранных инвесторов в экономику региона. Так, в прошлом году объем инвестиций составил 470 миллиардов рублей.

Участники форума обсудили позитивные результаты взаимного сотрудничества. Зарубежные представители бизнеса также отметили открытость к предложениям со стороны региональных властей.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что петербургская компания «Ленметрогипрострой» спроектирует участок Красносельско-Калининской ветки метро за 743 млн рублей.