Чиновники закрыли кафе «Фалафель King» на Загородном

Чиновники закрыли кафе &#171;Фалафель King&#187; на Загородном
Кафе "Фалафель King". Фото: ККИ

В Петербурге из подвального помещения дома на Загородном проспекте, 22А выселили кафе «Фалафель King». Заведение незаконно занимало территорию.

Дом, в котором размещалось кафе, относится к объектам культурного наследия. В реестре он числится как «Дом, в котором в 1864-1878 годах жил С.П. Боткин», сообщили в комитете по контролю за имуществом (ККИ).

«Фалафель King» размещался в здание без правового основания. Прежде подвальное помещение арендовало ООО «ФСПО», однако затем договор был расторгнут.

Чиновники ККИ попросили общепит освободить территорию. В установленные сроки этого не произошло.

Представители ведомства прибыли на Загородный проспект 18 сентября для того, чтобы принудительно освободить подвальное помещение.

Магазин на Купчинской. Фото: ККИ

Помимо этого, ККИ выселил магазин «Продукты» на Купчинской улицы. Помещение в доме 21, корпус 1, литера А было занято самовольно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Малой Морской снесли летнюю террасу, примыкающую к сигарному клубу.

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