Полицейский начал стрелять по коллегам в Москве

Полицейский начал стрелять по коллегам в Москве
Полицейский якобы получил взятку. Фото: pixabay.com

Сотрудника правоохранительных органов подозревали в получении взятки, а он, обидевшись, открыл огонь.

Об этом стало известно сегодня, 18 сентября. Обо всем сообщает РИА Новости. Все произошло недалеко от станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

Полицейского заподозрили в получении взятки. По предварительным данным, от неизвестно лица от получил две тысячи рублей. Коллеги пытались задержать его, но не тут-то было. Мужчина достал из кобуры оружие и начал стрелять. В результате ранения получили два сотрудника правоохранительных органов. Один скончался на месте от серьезности травм, а другого успели госпитализировать в тяжелом состоянии.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что телефонный хулиган из Швеции пообещал расстрелять школу в Петербурге. В осмотре учебного заведения участвовали девять сотрудников правоохранительных органов. В результате осмотра не было обнаружено подозрительных лиц, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

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