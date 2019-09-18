Китайцы нашли загадочного 18-метрового «речного монстра»

По предварительным данным, люди могли увидеть водяную змею, в которой нет ничего страшного.

«Водяного монстра» увидели в реке Янцзы в Китае, сообщает Mirror Online.

Местные жители, прогуливаясь вдоль реки, заметили нечто, что очень их испугало. Они не поняли, какое существо увидели и рассказали об инциденте в социальных сетях. Информация заинтересовала ученых — профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун убежден, что китайцы увидели обычную водную змею, которая скользила по поверхности воды.

Есть и другая, более забавная версия. Некоторые убеждены, что так называемый монстр – это резиновая лента для строительства надувных лодов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Лох-Несское чудовище оказалось загадочным угрем. Теперь они ломают голову над вопросом, почему следов так много. Либо это гигантский угорь, но биологи никогда не находили рыб, следы которых найдены в воде более, чем полтора метра в длину.