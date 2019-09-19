Врач Заворотнюк рассказал о ее диагнозе

Врач Заворотнюк рассказал о ее диагнозе
Анастасия Заворотнюк. Фото: wikimedia.org

Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о диагнозе актрисы Анастасии Заворотнюк, который поставили в его институте.

Коновалов рассказал, что обследование актрисы проводилось сразу после первых симптомов заболевания. После того, как Заворотнюк прошла обследование в институте, ее отправили на операцию в Германию. Он отметил, что не является основной частью лечения — в него также входит лучевая терапия, облучение и необходимые препараты.

По словам врача, у Заворотнюк диагностирована глиобластома — это одна из самых распространенных опухолей. При этом уточняется, что она трудноизлечима. Коновалов добавил, что позитивные результаты лечения бывают только в очень редких случаях.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Разин хочет судиться с Первым каналом после эфира про Заворотнюк.

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