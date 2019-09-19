На Лени Голикова нашли мужчину с пробитой головой

На Лени Голикова нашли мужчину с пробитой головой
Записи с камер видеонаблюдения будут изучены. Фото: pixabay

В Кировском районе Петербурга был найден местный жители с травмой головы, сейчас он находится в реанимации.

Инцидент произошел около пяти часов вечера 18 сентября возле одного из многоквартирных домов по улице Лени Голикова. Местные жители нашли травмированного мужчину и вызвали скорую помощь. Им оказался 64-летний житель соседнего дома.

Гражданина госпитализировали в городскую больницу в тяжелом состоянии. Медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа. Пострадавший находится в реанимации.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. Записи с камер видеонаблюдения будут изучены.

Ранее GazetaSPb сообщала, что мужчину с проломленной головой нашли на парковке в Кировском районе.

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