В Сосновом Бору планируют создать всесезонный пляж

В Сосновом Бору планируют создать всесезонный пляж
Ожидается около 130 тысяч ежегодных посетителей пляжа. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Круглогодичное пространства для отдыха хотят реализовать участники проекта «Солнце для всех!». В нем будут игровые, спортивные и торговые зоны.

Свою идею создатели пляжа представили на прошедшем форуме «Точка кипения», в котором вместе с ними принимали участие еще двадцать пять команд. Проект всесезонного пространства представляет собой экологичный пляж для детей и взрослых, куда в любое время года смогут приезжать не только жители Петербурга и области, но и туристы.

Над реализацией проекта уже начали работу, сообщает портал Online47. Планируется, что после успешного запуска в Сосновом Бору к 2022 году, всесезонные пляжи можно будет организовывать в еще десяти городах России, где есть АЭС, поскольку там имеются масштабные водные объекты.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о победе команды Петербурга на чемпионате по пляжному футболу.

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