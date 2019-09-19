Грабителя, избившего жертву, приговорили к 1,5 годам тюрьмы

Суд вынес приговор Роману Петрову, который ограбил потерпевшего на сумму более 130 тысяч рублей и избил его.

В июле 2019 года злоумышленник напал на жертву возле дома №1 по Новосмоленской набережной. От полученного удара по голове, потерпевший упал, после чего грабитель продолжил избивать его. Убедившись, что сопротивление не будет оказано, преступник похитил рюкзак, в котором находилось личное имущество потерпевшего. Украденные паспорт, ноутбук, телефоны и другие вещи потерпевший оценил более чем в 130 тысяч рублей. Об инциденте сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

19 сентября прокуратура Василеостровского района вынесла преступнику обвинительное заключение. Роман Петров проведет 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о задержании 27-летнего грабителя, похитившего более 150 тысяч рублей из квартиры 80-летнего пожилого мужчины.