В петербургских магазинах нашли опасные спред и маргарин

В петербургских магазинах нашли опасные спред и маргарин
Специалисты обнаружили "опасный" ингридиент - трансизомер в маргарине и спреде. Фото: pixabay

На прилавках магазинов в Петербурге были найдены маргарин и спред с «опасными» ингредиентами в составе, сообщили в общественной организации потребителей «Общественный контроль».

Специалисты обнаружили «опасный» ингридиент — трансизомер в товарах компании «Альконд» «Крестьянское» и «Халяль традиционное». Как говорят ученые, трансизомеры не усваиваются в человеческом организме. Вместо этого они откладываются на стенках сосудов, что может привести к ранним инсультам и тромбообразованию.

Кроме того, эксперты выяснили, что в некоторых образцах информация на этикетке по содержанию жира не соответствует действительности. Оказалось, что в маргарине «Солнечный» массовая доля жира не соответствует 40%, указанным на упаковке. Аналогичная ситуация была выявлена со спредом «Крестьянское» от «Альконда». Содержание жира в нем на 20% меньше из 60% заявленных.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в Петербурге производитель полуфабрикатов хранил 43 кг опасного мяса.

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