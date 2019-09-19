В Ленобласти продолжают принимать заявки на «Ленинградский гектар»

Заявки от инициативных граждан принимаются до 4 октября. Фото: https://pixabay.com/

Заявки от инициативных граждан принимаются до 4 октября. Фото: https://pixabay.com/

Участники программы «Ленинградский гектар» могут получить до десяти гектаров земли и до 3 миллионов рублей на её «подъем». Прием заявок продлен до 4 октября.

Конкурс на льготные условия приобретения земли в Ленобласти проходит для граждан из любых регионов страны. Претенденты проходят двухэтапный отбор: на первом этапе необходимо предоставить на проверку пакет документов, на втором — защитить собственный бизнес-проект.

Общая площадь распределяемой земли составляет более 200 га, сообщают в пресс-службе правительства Ленинградской области. 82 участка в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах достанутся прошедшим оба этапа конкурсной программы.

Основная цель организаторов конкурса, Комитета по агропромышленному комплексу — развитие фермерства, которое, в свою очередь, поспособствует развитию удаленных районов.

Ранее GazetaSPb сообщала о подготовке дорог Ленобласти к первому снегу.