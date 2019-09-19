В Индии больше нельзя курить электронные сигареты

В Индии теперь запрещены электронные сигареты и вейпы. Фото: pixabay

В Индии теперь запрещены электронные сигареты и вейпы. Фото: pixabay

Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман заявила о введении закона, запрещающего электронные сигареты и вейпы в стране. Правительство Индии приняло соответствующее решение.

Согласно нововведению, теперь в Индии запрещено производство, импорт, экспорт, транспортировка, продажа, хранение, распространение и реклама, связанные с вейпом или электронными сигаретами. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Как сообщает издание, первичное нарушение запрета может повлечь за собой тюремное заключение сроком до одного года. За повторное нарушение грозит лишение свободы сроком до трех лет.

Постановление о запрете вейпов и электронных сигарет будет передано президенту Индии в ближайшее время.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в США зафиксирован пятый случай смерти от курения вейпа.