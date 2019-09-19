Задержанных за нападения на проституток изобличили еще в двух эпизодах

Задержанных за нападения на проституток изобличили еще в двух эпизодах
Расследование продолжается. Фото: https://pixabay.com/

Уроженцы Дагестана, которым предъявлены обвинения в нападениях на жриц любви, оказались замешаны в грабежах, покушении на убийство и еще двух актах насилия.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, в ходе следствия обнаружилось, что злоумышленники, обвиняемые в насильственных действиях в отношении проституток, не ограничились этими эпизодами.

Так, 28 августа преступники украли из квартиры на улице Сикейроса золотые украшения, фотоаппарат и 18 тысяч рублей. Потерпевшие, две молодые девушки, не смогли оказать сопротивление, поскольку им угрожали ножом. Фотоаппарат впоследствии был изъят.

По такой же схеме задержанные действовали еще раз: 30 августа в квартире на Октябрьской набережной они изнасиловали женщину, угрожая её убить, а затем похитили телефон и 19 тысяч рублей, после чего скрылись.

Ранее GazetaSPb сообщала об убийстве друга, совершенном жителем Ленобласти.

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Задержанных за нападения на проституток изобличили еще в двух эпизодах
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