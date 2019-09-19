В Кировском районе Ленобласти 1200 человек остались без горячей воды

В Кировском районе Ленобласти 1200 человек остались без горячей воды
Жители близлежащих домов провели без воды всю ночь. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Ночью в Кировском районе Ленинградской области произошла авария, в результате которой более тысячи жителей лишились горячей воды.

В ночь с 18 на 19 сентября в городе Кировск произошла коммунальная авария. Жители четырехсот квартир в пяти домах вынуждены провести неопределенное время без горячего водоснабжения.

Причиной отключения воды стала прорвавшаяся труба в теплокамере. Коммунальные службы приступили к исправлению неполадки, однако горячей воды в домах к утру 19 сентября все еще не было. Об инциденте сообщает портал 47news.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала «коммунальном фонтане», который забил на Октябрьской набережной в результате прорыва трубы горячего водоснабжения. Столп кипятка достигал высоты третьего этажа здания. Однако на водоснабжении ближайших домов авария никак не отразилась.

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