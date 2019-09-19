Рыбаки вытащили из Невы айфон

Монеты попадаются и иностранные, и российские, и даже советские. Фото: PiterTV

Монеты попадаются и иностранные, и российские, и даже советские. Фото: PiterTV

Двое братьев из Петербурга увлекаются необычной рыбалкой — ловят металлические предметы на магнитную «удочку».

Марк и Артур Мордовцевы рассказали о необычном и полезном хобби. Благодаря нехитрому устройству, — веревка, завязанная морским узлом, и магнит, — молодые люди вылавливают из рек и каналов Петербурга различные металлические предметы. Чаще всего это монеты, гильзы или мусор. Однако как-то раз на «удочку» попался айфон.

Собранный мусор братья складывают в отдельный пакет, а найденными средствами с радостью делятся с коллекционерами. Если нумизматов рядом не оказалось, то монетки отдают бабушкам, продающим урожай с огородов, или на благотворительность.

В будущем ребята хотят привлечь к этому занятию больше людей, например, организовать массовое мероприятие, сообщает PiterTV.

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