Рыбаки вытащили из Невы айфон

Рыбаки вытащили из Невы айфон
Монеты попадаются и иностранные, и российские, и даже советские. Фото: PiterTV

Двое братьев из Петербурга увлекаются необычной рыбалкой — ловят металлические предметы на магнитную «удочку».

Марк и Артур Мордовцевы рассказали о необычном и полезном хобби. Благодаря нехитрому устройству, — веревка, завязанная морским узлом, и магнит, — молодые люди вылавливают из рек и каналов Петербурга различные металлические предметы. Чаще всего это монеты, гильзы или мусор. Однако как-то раз на «удочку» попался айфон.

Собранный мусор братья складывают в отдельный пакет, а найденными средствами с радостью делятся с коллекционерами. Если нумизматов рядом не оказалось, то монетки отдают бабушкам, продающим урожай с огородов, или на благотворительность.

В будущем ребята хотят привлечь к этому занятию больше людей, например, организовать массовое мероприятие, сообщает PiterTV.

Ранее GazetaSPb сообщала об открытии выставки о жизни евреев в средневековом Иране.

благотворительность новости рыбаки санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Размер платы за штрафстоянку в Петербурге определят после торгов
Рыбаки вытащили из Невы айфон
Депутаты поддержали поправки к бюджету Петербурга на 2019 год
«Мост глупости» снова победил «Газель»
Из-за прорыва на Ленинском проспекте вздулся асфальт
В Петербурге предложили создать морской кластер «Сколково»
Колонию в Обухово оштрафовали из-за пожарной безопасности
В экспозиции петербургского планетария появилась модель «Востока»