В Госдуме обсуждают введение сухого закона на Рубинштейна

В Госдуме обсуждают введение сухого закона на Рубинштейна
Удица Рубинштейна - одна из самых оживленных в городе. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Предложение об ограничениях работы увеселительных заведений на самой «тусовочной» улице Северной столицы обсуждается в Государственной думе.

Жильцы домов по улице Рубинштейна неоднократно выражали недовольство происходящим в вечернее время. Закон, в этом случае, на их стороне. Владельцы квартир в домах, где располагаются бары и кафе, могут ограничивать их действия.

Предполагается, что бары, площадь которых составляет меньше 20 квадратных метров, могут закрыть, если они вызовут возмущение жильцов. Законопроект находится на стадии обсуждения.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала о том, что в Петербурге перекроют улицы Рубинштейна, Ломоносова, Загородный проспект и набережную канала Грибоедова для съемок художественного фильма. Ограничения будут действовать 22, 28 и 30 сентября.

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В Госдуме обсуждают введение сухого закона на Рубинштейна