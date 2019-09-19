В Москве у мужчины украли сумку с 3 млн рублей

Злоумышленник вырвал у россиянина сумку прямо из рук.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем сообщает пресс0служба МВД России по Москве. Все случилось в столице на 3-й Фрунзенской улице. У мужчины отобрали сумку, в которой лежали три миллиона рублей. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, сев в машину и уехав в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился в отделение полиции. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают наглого преступника. Любопытно, знал ли он заранее, какую сумму заполучает.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге молодой человек украл фототехнику на 405 тысяч рублей. Злоумышленник не вернул технику в положенный срок и, как утвердило следствие, не собирался. Таким же образом Романенко обманул гражданина, нанесенный которому ущерб оценивается в 38 тысяч рублей.

Нарушитель признал свою вину и получил условный срок в размере 2 лет и 6 месяцев.