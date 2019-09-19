Организатор концерта «Ленинграда» в Ростове стал фигурантом административного дела

Организатор концерта &#171;Ленинграда&#187; в Ростове стал фигурантом административного дела
Шнурова хотят оштрафовать за мат. Фото: Instagram/shnurovs

В полицию на мероприятие пожаловалась слушательница – ее не устроило огромное количество мата со сцены.

Об этом стало известно сегодня, 19 сентября. Обо всем сообщает ТАСС. На группу «Ленинград» пожаловалась сотрудница местного министерства культуры. Она пошла на концерт, чтобы насладиться любимыми песнями, а в итоге четыре часа слушала ругань Сергея Шнурова. Ведомство провело проверку и отправила материалы дела в суд – на организатора концерта завели административно дело. Ему грозит штраф.

В МВД РФ по Ростовской области отметили, что с группой необходимо провести беседу, в рамках которой надо объяснить ее участникам нормы поведения. Также в полиции надеются, что с «Ленинградом» будет ездить человек, который будет фиксировать все нарушения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Шнуров признался, что делает всё только ради денег. Шнуров отметил в интервью, которое дал в эфире радиостанции «Наше радио», что с группой «Ленинград» они сделали уже так много, что теперь он может ничего не делать.

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