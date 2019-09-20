Число профессиональных праздников в России может уменьшиться

Число профессиональных праздников в России может уменьшиться
Представители не стали комментировать список. Фото: Pixabay

В России могут отменить несколько профессиональных праздников. Это связано с грядущей отменой устаревших нормативных актов времен СССР и РСФСР.

Проект постановления правительства должен быть готов к 15 ноября. До 10 октября профильные ведомства могут внести свои предложения. Список отменяемых документов будет дорабатываться. Постановление должно вступить в силу с 1 февраля следующего года.

Как сообщает «Коммерсантъ», среди отменяемых праздников в планах День железнодорожника, День радио и День воздушного флота.

Представители не стали комментировать список, а решили дождаться его окончательного формирования.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в предстоящем году новогодние праздники будут сокращены.

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Число профессиональных праздников в России может уменьшиться
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