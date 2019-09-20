Пожарные тушили жилой дом в Гатчинском районе

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Информации о пострадавших не поступало. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Гатчинском районе спасатели тушили огонь в жилом доме в СНТ «Леноблстрой». Пожарным потребовался почти час.

Пожар случился сегодня ночью, 20 сентября, около 1:30. Пламя охватило здание на общей площади 36 квадратных метров. На место оперативно прибыли сотрудники 106 пожарно-спасательной части. К 2:29 возгорание полностью ликвидировали.

Как сообщили в ГУ МЧС РФ по Ленобласти, на месте работали восемь спасателей. Официальной информации о пострадавших не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщали об еще одном ночном пожаре. В ночь на 20 сентября в деревне Касимово горели жилой дом и баня. Причины возгорания неизвестны, на месте проводится проверка по факту произошедшего.