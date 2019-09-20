Лавров заявил, что США размещают оружие в космосе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США размещают оружие в космосе и отвергают попытки заключить мораторий на такую деятельность.

Глава МИД РФ ответил, что Вашингтон также приступил к реализации соответствующих планов. Он назвал американскую политику в области стратегической стабильности проявлением ревизионизма.

Как сообщается на сайте МИД РФ, США не дали внятный ответ на предложение России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, из-за чего остаются не ясны и перспективы договора.

Ранее Министр уже заявлял, что Россия обеспокоена планами США по выводу оружия в космос.

Также в GazetaSPb сообщали, что Сергей Лавров считает отношения между Россией и США «отравленными».