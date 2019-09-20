Лавров заявил, что США размещают оружие в космосе

Лавров заявил, что США размещают оружие в космосе
Глава МИД России Сергей Лавров. Фото: flickr.com

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США размещают оружие в космосе и отвергают попытки заключить мораторий на такую деятельность.

Глава МИД РФ ответил, что Вашингтон также приступил к реализации соответствующих планов. Он назвал американскую политику в области стратегической стабильности проявлением ревизионизма.

Как сообщается на сайте МИД РФ, США не дали внятный ответ на предложение России продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, из-за чего остаются не ясны и перспективы договора.

Ранее Министр уже заявлял, что Россия обеспокоена планами США по выводу оружия в космос.

Также в GazetaSPb сообщали, что Сергей Лавров считает отношения между Россией и США «отравленными».

космос лавров США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Минприроды повысило стоимость всех животных в России в 400 раз
Сегодня петербуржцы отправятся на работу на велосипеде
Забастовка шлагбаумов в Пулково привела к большой пробке
Лавров заявил, что США размещают оружие в космосе
Пожарные тушили жилой дом в Гатчинском районе
Ночью в Касимово почти час тушили жилой дом и баню
Huawei презентовала новый флагманский смартфон
В Колпино ночью тушили кухню