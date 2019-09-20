Сегодня петербуржцы отправятся на работу на велосипеде

Велосипедисты всего мира сегодня попытаются доказать, что метод их передвижения спортивный и приятный. Фото: Pixabay

Велосипедисты всего мира сегодня попытаются доказать, что метод их передвижения спортивный и приятный. Фото: Pixabay

Сегодня, 20 сентября, в Северной столице пройдет акция «На работу на велосипеде». В мероприятии примут участие сотрудники Городского центра управления парковки (ГЦУП).

Акция с сотрудниками ГЦУП состоится в бизнес-центре «Невская ратуша» на Дегтярном переулке, 11, литера Б. Специалисты расскажут, как в Петербурге продвигается процесс внедрения двухколесного транспорта в жизнь города.

Делать воздух чище и экономить время в пробках будут не только петербуржцы, велосипедисты всего мира сегодня попытаются доказать, что метод их передвижения спортивный и приятный.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что в горожане могут не только добираться на работу без пробок, сев на велосипед, но и получать подарки.